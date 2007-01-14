Тимошенко пошла по святым местам

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО посетила в воскресенье христианские святыни в Иерусалиме.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО побывала в Храме Гроба Господнего, прошла путем Иисуса Христа в Его последний день земной жизни.

Лидер БЮТ также встретилась с патриархом Православной церкви Иерусалима ТЕОФИЛОСОМ ІІІ и получила его благословение.

Комментируя журналистам свою поездку, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в то время, когда многие люди в Украине теряют веру в свои силы, она почувствовала потребность притронуться к христианским святыням, «чтобы возродить силу и укрепить свои убеждения».

Благословение патриарха она расценивает «как очень важную веху для себя». Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что украинским политикам стоит чаще посещать святыни.

«С этой степенью грязи, которая есть в украинской политике, нашим политикам нужно жить в церквях», - сказала лидер БЮТ.

По ее мнению, посещение святынь помогло бы нашим политикам быть честнее в своих действиях и, «возможно, тогда Верховная Рада имела бы другой вид».

Патриарх ТЕОФИЛОС ІІІ через Ю.ТИМОШЕНКО передал приветствие украинскому народу с Новым годом и пожелал крепкого здоровья и мира в душах.