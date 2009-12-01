Тимошенко прокатилась в кабине машиниста

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня приняла участие в открытии движения электропоезда повышенной комфортности «Львов-Ривне».

Как передает корреспондент УНИАН, она лично специальным жезлом дала сигнал для отправки поезда в первый рейс.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в запуске рельсового автобуса по маршруту «Львов-Сыхив-Львов-Пидзамче». Она проехала в кабине машиниста от Львова до Сыхива (20 минут).

По словам премьер-министра, запуск этого автобуса является пилотным проектом и в будущем он будет использован в других регионах Украины для улучшения транспортного сообщения между районами крупных городов.

Она также поручила «Укрзализныце» проработать вопрос о возможности введения еще одного рейса рельсового автобуса во Львове для того, чтобы связать спальные районы города.

«Дальше мы делаем вторую очередь и соединяем два спальных района через центр и промышленный район. И дальше развиваем систему транспорта, которая позволит решить проблемы с заторами, пробками и экологией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила железнодорожников за работу по запуску поезда и рельсового автобуса и вручила им награды Кабинета министров. В ответ от железнодорожников из рук главы «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА она поручила в подарок икону Святой Юлии.

Также Ю.ТИМОШЕНКО пообещала снова лично приехать во Львов 25 декабря и убедиться, что к этой дате в городе будет полностью налажено круглосуточное водоснабжение горячей и холодной водой.

Как сообщал УНИАН, с декабря т.г. жители Львова смогут воспользоваться новым видом транспорта - городским рельсовым автобусом, который будет курсировать по маршруту Сыхив - Главный железнодорожный вокзал - Пидзамче и в обратном направлении.

Основная цель этого проекта - наладить регулярное быстрое сообщение между спальным районом Львова (Сыхив), центром и промышленной частью города (Пидзамче). На протяжении суток рельсовый автобус будет осуществлять семь рейсов.

Рельсовый автобус рассчитан на 167 мест, из них 93 сидячих и 74 стоячих. Время пребывания на маршруте составляет 53 минуты со стоянками, 45 минут без стоянок, максимальная скорость - 120 км/ч.