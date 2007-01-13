Волков: если Президент отдает власть - ее с удовольствием подбирают

Народный депутат Украины четвертого созыва Александр ВОЛКОВ считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поступила логично, пойдя на обмен с Партией регионов по законам о Кабинете министров и императивному мандату.

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашние события в парламенте.

А.ВОЛКОВ называет несостоятельными обвинения БЮТ в предательстве оранжевой революции из-за голосования по преодолению вето на закон "О Кабинете министров". " У меня к ней (ТИМОШЕНКО - УНИАН) много претензий, но я вижу, что на сегодняшний день ее действия более логичны чем, к примеру, у Президента - у него вообще ни разговора, ни действий", - сказал он, добавив, что сегодня проходит логичный процесс, "если Президент отдает власть - ее с удовольствием подбирают".

Он приветствует принятие закона "О Кабинете министров", поскольку он закрепил положения, предусмотренные Основным законом.

А.ВОЛКОВ соглашается с тем, что два или три положения выходят за рамки Конституции. "Это те положения, которые Кабмину хотелось бы иметь, но они выходят за рамки Конституции, но у нас есть Конституционный суд, и если Президент и его команда считают, что права Президента в какой-то части нарушены - никаких проблем: обращайтесь в КС и поставьте все в рамки", - подчеркнул он.

А.ВОЛКОВ отметил, что львиную долю положений закона давно нужно было принимать с тем, чтоб разграничить полномочия между ветвями власти. "В данном случае премьер действует в Конституционном поле, а Президент пытается административным путем себе эти полномочия вернуть - но он сам заставил членов "Нашей Украины" (в 2004 году – УНИАН) голосовать за эти изменения в Конституцию".

Возвращаясь к вопросу "предательства" Ю.ТИМОШЕНКО, А.ВОЛКОВ сказал, что к величайшему сожалению, "кто кого предал, это еще нужно рассматривать через большую призму". Он напомнил, что закон об оппозиции при первом голосовании в парламенте несколько недель назад не поддержали именно депутаты с "Нашей Украины": «тогда предали Ю.ТИМОШЕНКО ее соратники по «оранжевому лагерю».

Он также напомнил, что не Ю.ТИМОШЕНКО, а именно "Наша Украина" вела в свое время переговоры с Партией регионов, подписывала универсалы и представители именно "Нашей Украины" входили в правительство. "Я считаю, что БЮТ поступил абсолютно здраво, потому что, во-первых, навели порядок в сфере распределения полномочий между Президентом и Кабинетом министров, а во-вторых, он получил закон об императивном мандате для местных советов", - отметил А.ВОЛКОВ.

Он высказал надежду, что Президент, несмотря на заявления его Секретариата, подпишет закон об императивном мандате. А.ВОЛКОВ убежден, что в любом случае документ вступит в силу, поскольку в парламенте есть голоса для преодоления вето - "и лишний раз Президенту пальцем покажут, где его место. Зачем это нужно?".

По его словам, этот закон очень важен. "Не для кого не секрет, и для той же "Нашей Украины", что депутаты, которые прошли в местные советы на плечах у Президента, на имени Юли (ТИМОШЕНКО - УНИАН), они забыли об этом и начали заниматься "заробитчанством", шантажом, переходами с одной политической силы в другую", - сказал А.ВОЛКОВ, добавив, что эта проблема коснулась и Партии регионов и СПУ. "Этот закон очень своевременен и очень правилен", - подчеркнул он.

А.ВОЛКОВ не согласен с мнением, что в сложившейся ситуации единственный выход для Президента состоит в отмене политической реформы. Наоборот, он уверен, что не существует юридических оснований для ее отмены. А с учетом расстановки политических сил в парламенте, по его мнению, вряд ли удастся внести новые изменения в Конституцию. "Жизнь показала, что к величайшему сожалению, Президент не является сильным, волевым, мощным, политическим игроком в нашей стране… все, что можно проиграть - он проиграл", - отметил А.ВОЛКОВ.