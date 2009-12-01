Тимошенко летит на Львовщину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 1 декабря будет находиться с рабочей поездкой во Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в торжественной академии по случаю 165-летия создания Национального университета „Львовская политехника“, во время которой вручит работникам вуза награды Кабинета Министров.

Также Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминала аэропорта “Львов” и ходом строительства стадиона к Евро-2012, примет участие в мероприятиях по случаю начала курсирования поезда повышенной комфортности по маршруту «Львов-Ровно» и рельсового автобуса по маршруту «Львов-Сыхив-Львов-Подзамче».

Также запланировано участие премьера в мероприятиях по случаю Международного дня инвалидов в театре им. М.Заньковецкой, встреча с трудовым коллективом «Леони Ваеринг Системс УА ГмбХ» (с. Нежухов Стрыйского района) и с руководством Международной клиники восстановительного лечения в г. Трускавец.