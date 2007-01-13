На границе с Россией выкопают ров

Глава Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН исключает политическую подоплеку в вопросе обустройства рвов на границе с Россией.

Об этом он заявил в интервью газете «2000» в № 1-2 за 2007 год.

"Тут нет никакой политики. И нет каких-то умыслов... "копать под дружбу между народами" мы не собирались... Когда меня спрашивают по поводу рва, то я отвечаю так: мы действуем в рамках тех полномочий, которые предоставлены законом", - подчеркнул Н.ЛИТВИН.

По его словам, принятие решения об обустройстве украинско-российской границы обусловлены полномочиями Гопогранслужбы, а также ситуацией, связанной с охраной этого участка границы.

"Что касается украинско-российской границы, то вокруг этого вопроса было много спекуляций. И что граница "прозрачная", и что не охраняется, и контрабанда идет потоком. В общем, много негатива", - сказал Н.ЛИТВИН.

В тоже время он отметил, что рвы необходимы для того, чтобы знать, где проходит граница, "чтобы пограничник не просто выходил на дежурство в лес, в поле, а именно - на линию государственной границы, которую должен четко контролировать: не ведется ли там несанкционированное строительство, нет ли нелегальных проездов транспорта, не вырубают ли лес".

Кроме того, Н.ЛИТВИН отметил, что на сегодняшний день на границе с Россией установлены "не демаркационные столбы, а информационные знаки, которые видны издалека и даже с воздуха". "На каждой заставе построили вертолетную площадку... Установили наблюдательные вышки, оснастили их специальной визуальной аппаратурой. На всех речках, проходящих через границу или находящихся вблизи нее, поставили причалы из понтонов, для застав закупили скоростные патрульные катера. Обустроили позиции для радиолокационных и прожекторных передвижных станций... А те, кому все эти работы не нравились, начали упрекать нас рвами", - сказал Н.ЛИТВИН.

Глава Госпогранслужбы также отметил, что в настоящее время полностью завершена делимитация сухопутной части границы с РФ и теперь наступает этап демаркации - обозначения прохождения линии границы на местности.