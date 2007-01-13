Радченко уверен, что его на Тарасюка не меняли

Новый вице-премьер-министр Украины, экс-глава СБУ Владимир РАДЧЕНКО скептически оценивает кадровые изменения, которые происходят в МВД и СБУ в последнее время.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели», опубликованном сегодня, 13 января.

"Я, как и большинство сотрудников, не очень хорошо отношусь к этому процессу", - сказал В.РАДЧЕНКО.

На вопрос, будет ли у него возможность влиять на такого рода процессы, вице-премьер ответил: "Сейчас я не могу однозначно об этом сказать, поскольку необходимо завершить процесс выписывания функций и обязанностей вице-премьера. Лишь по завершении этого процесса я могу сказать, что возможно, а что - нет".

В.РАДЧЕНКО также опроверг слухи о якобы возможных договоренностях между Президентом и премьером о том, что он возглавит СБУ в обмен на сохранение Борисом ТАРАСЮКОМ поста министра иностранных дел. "Нет, это неправда", - сказал В.РАДЧЕНКО, отметив также, что вариант внесения его кандидатуры Президентом на пост главы СБУ не обсуждался.

На вопрос, что он причисляет к основным вызовам, В.РАДЧЕНКО ответил: "Хочу обратить внимание на несколько вещей: легионеры неизвестной стороны открыто выступают на нашем телевидении, что ставит нам в укор один из важнейших партнеров, в связи с чем Украина рискует остаться без энергоносителей; на местах, в частности в Харькове, происходят массовые беспорядки, которых в подобном качестве страна не знала с 2001 года; Крым по-прежнему остается весьма сложной территорией и т.д. и т.п. Необходимо заниматься именно этими и аналогичными по уровню серьезности вопросами, задевающими интересы государства и общества, независимо от того, каких политических взглядов придерживается та или иная их часть".