Подъем Китая - вызов безопасности США

"Подъем Китая" стоит в одном ряду с такими вызовами и угрозами XXI века, как ситуация на Ближнем Востоке, глобальный терроризм, распространение пандемий и энергопроблемы, говорится в докладе американских ученых, представленном на организованной в Пекине конференции "Национальная безопасность США в XXI веке".

Доклад "Создание мира свободы, управляемого законом. Национальная безопасность США в XXI веке" на конференции представляли авторы, соруководители Принстонского проекта по национальной безопасности Энн-Мэри Слотер (Anne-Marie Slaughter) и Джон Айкенберри (G. John Ikenberry).

Как заявила Слотер, знакомя китайскую аудиторию с разработанной концепцией, американская стратегия в области национальной безопасности должна быть многоформатной, способной оперативно реагировать на угрозы и вызовы.

"Необходимо развивать структуры международного сотрудничества, ведь подход нынешней администрации решать все проблемы самостоятельно не работает", - сказала Слотер. По ее словам, нельзя уходить от решения проблем, а нужно задействовать все силы союзников.

В своем докладе ученые высказались за скорейшую реформу системы ООН. Как заметила Слотер, Совет безопасности ООН должен представлять мир XXI века, в него должны входить такие страны как Германия, Япония, Индия, Бразилия, представители мусульманских и африканских стран.

Ученые призывают отменить систему вето в СБ ООН. "Вето должно быть заменено решением подавляющего большинства - вероятно, трех четвертей голосующих стран - в расширенном Совете безопасности", говорится в докладе.

В то же время вне зависимости от сроков реформы ООН, предлагается создать новую международную структуру с участием союзников США под условным названием "Согласие демократий" (Concert of Democracies). Эта структура служила бы механизмом сотрудничества в области безопасности между странами с либеральной демократией.

Что касается "подъема Китая", то ученые говорят не о сдерживании этой страны, а о том, чтобы "помочь ей достичь своих законных целей в рамках действующего мирового порядка".

Как заявил на конференции Джон Айкенберри, главная озабоченность "подъемом Китая" состоит в том, чтобы этот процесс не дестабилизировал существующий мировой порядок. По его словам, США должны способствовать созданию в Северо-Восточной Азии механизма безопасности с участием Китая, США, Японии, Южной Кореи и России.

В то же время в докладе подчеркивается, что "ключ к тому, чтобы справиться с подъемом Китая, - устойчивый экономический рост в других странах Азии".

Ученые КНР в целом скептически отозвались о предложенных американскими коллегами концепциях. "Не думаю, что проект "Согласие демократий" будет жизнеспособным в ближайшее время", - сказал декан Института международных исследований Пекинского университета Ван Цзисы (Wang Jisi). Он напомнил, что как раз самое сильное противодействие политике США в Ираке исходило именно от "демократий" - Германии и Франции.

Заместитель директора Института международных исследований КНР Жуань Цзунцзэ (Ruan Zongze) высказал сомнения в стимулировании продвижения демократий в мире для достижения большей безопасности США. "Сейчас в мире больше стран, называющих себя демократиями, чем когда бы то ни было, однако мир отнюдь не стал безопаснее", - заявил он.

Заместитель декана Института международных исследований университета "Жэньминь" Цзинь Цаньжун (Jin Canrong) призвал авторов доклада уделять больше внимания не только "подъему Китая", но и быстрому развитию всей группы стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Он также скептически оценил идею "Согласия демократий", заявив, что она в принципе нереализуема.

Говоря о демократизации, он напомнил классический пример с движением ХАМАС. "Путем свободных выборов и благодаря демократизации люди выбрали самую радикальную партию", - заявил ученый.

100-страничный доклад готовился почти 400 учеными и специалистами из госведомств США на протяжении нескольких лет. Как сказала Слотер, доклад отражает взгляды значительной части как демократов, так и республиканцев.

РИА "Новости"