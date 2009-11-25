Тимошенко объяснили, что для быстрого ввоза вакцины Рада не нужна

Упрощенная процедура регистрации вакцин в Украине относится к сфере компетенции Кабинета министров, что регламентируется действующим законодательством уже 14-й год.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о ее инициативе предложить Верховной Раде Украины упростить этот механизм, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-спикера.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, подобные действия руководителя правительства он расценивает «как составляющую политической кампании, не имеющую ничего общего с реальным решением тех вопросов, которые становятся объектами манипуляций».

По мнению политика, «премьер-министра могли проинформировать о том, что в Украине уже 14-й год действует Закон Украины о лекарственных средствах, который все эти проблемы решил 13 лет назад».

При этом первый вице-спикер заметил, что «в данном законе указано, что вопрос регистрации лекарственных средств, так же, как и весь порядок этой процедуры, осуществляется национальным Министерством здравоохранения».

Также А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в соответствии с законом, «в случаях эпидемического заболевания отдельным решением Министерства здравоохранения позволяется ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств из зарубежных стран».

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул: «Законом о лекарственных средствах регламентируется, что порядок создания специальных общегосударственных запасов лекарственных средств, а именно: сколько их нужно и каким образом завозить - эту полномочия исключительно Кабинета министров Украины».

«Подобные заявления Юлии ТИМОШЕНКО являются следствием или незнание законов, или поводом для информационной кампании, которая сопровождает избирательные соревнования кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО», - констатировал первый вице-спикер.