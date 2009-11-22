Ющенко на «Евровидении-2009» (фото)

Финальный концерт детского песенного конкурса «Евровидение-2009 посетил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Приветствуя участников конкурса, Президент сказал: «Пять дней Украина, Европа могли наслаждаться вашим высоким искусством и талантом...».

В.ЮЩЕНКО выразил убежденность, что все призеры конкурса - талант и гордость своего народа. Он отдельно подчеркнул, что каждый участник этого соревнования, безусловно, тоже победитель: «Вы получили, возможно, первую и самую важную победу в вашей жизни. Счастья вам, пусть Бог дарует вам долгую и счастливую долю в искусстве».

Президент вручил памятный подарок победителю «Евровидения-2009» - 14-летнему Р.МАКЕНБАХУ.

Фото - пресс-службы главы государства