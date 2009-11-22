Литвина настораживает затишье: наверное где-то готовят компромат

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что нынешнее затишье в избирательной кампании связано с подготовкой «очередных выбросов» компромата и подготовкой к «массовому подкупу избирателей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

По его словам, по-видимому, «готовят очередные выбросы, готовят массовый подкуп избирателей, накапливают необходимые возможности».

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня непросто проводить встречи с избирателями. По его словам, «лучше воспринимается, когда ты говоришь, что завтра всем все дашь – каждой женщине по мужику, каждому лысому – по расческе, каждому любителю пива – по пиву».