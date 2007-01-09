БЮТ поддержит антикризисную коалицию

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет голосовать за преодоление вето Президента на изменения к Земельному кодексу относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат из фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

"Фракция только что приняла решение преодолевать вето Президента, и это не потому, что мы против продажи земли, это потому, что мы - за цивилизованный рынок земли", - сказал он.

Таким образом, к 243 голосам антикризисной коалиции добавится 129 голосов депутатов из БЮТ (для преодоления вето необходимо 300 голосов).

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

По закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных потребностей.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

3 января 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.