Мороз не хотел критиковать Ющенко, но авторитет страны дороже

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призвал парламентские фракции сегодня преодолеть вето Президента на закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

А.МОРОЗ заявил, что не хотел бы критиковать Президента Украины, но ветирование данного закона не отвечает ситуации в стране. По его словам, за данный закон проголосовали свыше 300 народных депутатов. Это свидетельствует об «отношении общества и парламента к данному вопросу», заметил председатель ВР.

По его мнению, ветирование Президентом указанного закона не отвечает интересам общества.

А.МОРОЗ отметил, что 4 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении, по сути, «полностью противоречил содержанию вето».

А.МОРОЗ считает, что, возможно, целью ветирования изменений в Земельный кодекс было стимулирование народных депутатов к скорейшему принятию ряда законопроектов, которые касаются земельного законодательства, в частности, разработки земельного кадастра.

А.МОРОЗ призвал фракции и комитеты ВР сегодня до 16.00 (в 16.00 начинается вечернее заседание парламента – УНИАН) определиться относительно отношения к вето Президента и «приобщиться к преодолению вето». Он считает, что такое решение позволит отстоять «авторитет государства и Президента также».

Председатель ВР заметил, что сегодня в парламенте необходимо определиться путем голосования относительно отношения к вето Президента на данный закон.

Как сообщал УНИАН, в конце 2004 года парламент Украины продлил до 1 января 2007 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действие которого заканчивалось 1 января 2005 года. Ранее ряд народных депутатов Верховной Рады предыдущего созыва выступили с предложением продлить данный мораторий до 2012 года.

19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

По закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных нужд.

Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.

3 января в 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно действующему Земельному кодексу Украины, продажа земель сельскохозяйственного назначения в Украине разрешена с 1 января 2007 года.

Президент считает, что дальнейшее перенесение на неопределенный срок внедрения свободного оборота земли может привести к нарушению прав граждан, обострить ситуацию с обеспечением эффективного использования и охраны земли, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков.

В земельный фонд Украины входит 33 млн. га пашни, стоимость которой, по подсчетам специалистов, составляет свыше 300 млрд. грн.