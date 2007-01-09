Мороз не хотел критиковать Ющенко, но авторитет страны дороже
Спикер призвал ВР преодолеть вето
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призвал парламентские фракции сегодня преодолеть вето Президента на закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
А.МОРОЗ заявил, что не хотел бы критиковать Президента Украины, но ветирование данного закона не отвечает ситуации в стране. По его словам, за данный закон проголосовали свыше 300 народных депутатов. Это свидетельствует об «отношении общества и парламента к данному вопросу», заметил председатель ВР.
По его мнению, ветирование Президентом указанного закона не отвечает интересам общества.
А.МОРОЗ отметил, что 4 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении, по сути, «полностью противоречил содержанию вето».
А.МОРОЗ считает, что, возможно, целью ветирования изменений в Земельный кодекс было стимулирование народных депутатов к скорейшему принятию ряда законопроектов, которые касаются земельного законодательства, в частности, разработки земельного кадастра.
А.МОРОЗ призвал фракции и комитеты ВР сегодня до 16.00 (в 16.00 начинается вечернее заседание парламента – УНИАН) определиться относительно отношения к вето Президента и «приобщиться к преодолению вето». Он считает, что такое решение позволит отстоять «авторитет государства и Президента также».
Председатель ВР заметил, что сегодня в парламенте необходимо определиться путем голосования относительно отношения к вето Президента на данный закон.
Как сообщал УНИАН, в конце 2004 года парламент Украины продлил до 1 января 2007 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, действие которого заканчивалось 1 января 2005 года. Ранее ряд народных депутатов Верховной Рады предыдущего созыва выступили с предложением продлить данный мораторий до 2012 года.
19 декабря 2006 года Верховная Рада приняла закон, которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.
По закону, до 1 января 2008 года не допускается купля-продажа земельных участков с/х назначения государственной и коммунальной собственности, за исключением выкупа их для общественных нужд.
Кроме того, до 1 января 2008 года запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ.
3 января в 2007 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил в парламент со своими предложениями закон о продлении до 1 января 2008 года моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно действующему Земельному кодексу Украины, продажа земель сельскохозяйственного назначения в Украине разрешена с 1 января 2007 года.
Президент считает, что дальнейшее перенесение на неопределенный срок внедрения свободного оборота земли может привести к нарушению прав граждан, обострить ситуацию с обеспечением эффективного использования и охраны земли, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков.
В земельный фонд Украины входит 33 млн. га пашни, стоимость которой, по подсчетам специалистов, составляет свыше 300 млрд. грн.