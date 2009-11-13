В Нашей Украине интересуются: где еще в мире армия просит денег на мыло?

Тимошенко не только не выполнила за два года своего премьерства обещание о создании контрактной армии, но и развалила ту армейскую структуру, которая у нас уже была. Об этом заявил Владимир Карпук, народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины».

«В то время, когда Дмитрий Медведев подписал закон об оперативном использовании вооруженных сил Российской Федерации за рубежом, без четко выписанных условий для этого, когда военная база России находится в Крыму, Украина остается беззащитной и беспомощной, потому что ее армия голодает, потому что ее солдаты бросают службу, потому что деморализация достигла высшего пика», - говорит Карпук.

«Ни одно правительство не допускало такого состояния, - подчеркнул депутат. – В какой армии какой страны мира Главнокомандующий Вооруженных Сил просит у премьера денег на мыло?». При этом, напомнил Карпук, эти расходы – это минимум, который необходим лишь для того, чтобы армия просуществовала. «Речь даже не идет о достойном развитии, о модернизации Вооруженных Сил», - прибавил нашеукраинец.

«Это не может не волновать всех украинцев. Такое позорное отношение к армии рождает у военных неверие и безнадежность, а это худшая ситуация, которая может быть в армии», - отметил Карпук.

В то же время, он отметил, что Президент Виктор Ющенко постоянно обращает внимание на указанные проблемы и требует от премьера их решения. «Президент настаивает на том, чтобы при разработке закона о Госбюджете на 2010 год было предусмотрено достаточное финансирование не только в поддержку ВСУ, но и на их развитие и обновление», - заметил Карпук.

Также он выразил убеждение, что в сложившихся условиях, Президент Украины должен действовать активно и решительно для обеспечения украинского ВПК необходимыми ресурсами для разработки и выпуска новейших образцов боевой техники и вооружений. «Поэтому рабочий визит Виктора Ющенко в ОАЭ, где происходит ежегодная оружейная выставка AIDEX, имеет огромную роль для улучшения перспектив украинского ВПК на мировом рынке вооружений», - резюмировал депутат.