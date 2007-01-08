Россия выдвинула ультиматум Беларуси

Переговоры с Беларусью начнутся только после отмены Минском незаконной таможенной пошлины на транзит российской нефти, заявил в понедельник статс-секретарь - замглавы Министерства экономики и развития РФ Андрей ШАРОНОВ в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

При этом он не исключил, что решение о переговорах может быть принято "сегодня вечером на уровне руководителей правительства".

"Белоруссия пустилась во все тяжкие, начав отбор за неуплату Россией незаконно введенной пошлины. Это смахивает на торговую войну", - сказал А.ШАРОНОВ.

Он также отметил, что у России есть все возможности для принятия к Белоруссии ответных мер. "Не надо забывать, что Россия является для Белоруссии крупнейшим рынком и экономическим партнером номер один, - пояснил он. - Поэтому у нас есть возможности принять адекватные меры к Белоруссии и отстоять отмену пошлин".

Как сообщал УНИАН, сегодня Польша сообщила, что российская нефть перестала поступать в страну по нефтепроводу "Дружба", проходящему через Белоруссию.

В то же время, по данным пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея ПОПОВА, республика не прекращала прокачку нефти по территории страны транзитом в третьи государства и давление на входе нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси было понижено не по вине белорусской стороны. По данным других источников, прокачка российской нефти в направлении Польши, Германии не осуществляется по распоряжению концерна "Белнефтехим".

Сегодня же глава «Транснефти» Семен ВАЙНШТОК сказал, что Белоруссия с 6 января незаконно отбирает российскую нефть из нефтепровода, предназначенную для Западной Европы.