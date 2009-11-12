Ющенко готов «на глазах всей нации» сделать себе прививку от гриппа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов публично сделать себе прививку от гриппа, чтобы таким образом подать пример всем украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире кременчугской телекомпании «Визит».

Президент отметил, что сегодня успокаиваться рано, поскольку эксперты ВОЗ говорят, что вторая волна эпидемии будет намного сложнее, чем первая. Поэтому, по его словам, должна состояться вакцинация, которая на сегодняшний день полностью проиграна правительством.

В.ЮЩЕНКО отметил, что недавно спрашивал у правительственных чиновников, кто из них привит, и получил отрицательный ответ.

«Я готов сесть первым (сделать прививку), но при условии, что вы возле меня (правительственные чиновники – УНИАН), и на глазах всей нации получить эту прививку, подать пример», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это его обязанность.

Он также отметил, что проблему нельзя решить ношением маски или закрытием школ, институтов. «Нужно выходить из этого, в значительной степени надуманного, шока политического, а затем уже и психологического», - сказал В.ЮЩЕНКО, в очередной раз обвинив Юлию ТИМОШЕНКО в просчетах во время преодоления эпидемии.

По мнению главы государства, премьер-министр политизировала этот процесс. По его словам, именно она своими поездками по регионам и заявлениями вызвала панику. «Это политическое махлевание. Это привело к панике, а паника привела с собой ажиотаж. Тамифлю разобрали скорее, чем витамин С», - сказал В.ЮЩЕНКО.