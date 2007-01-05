До февраля Кабмин придумает, где взять деньги на дороги

Программа развития автомобильных дорог общего пользования на 2007-2011 год в Украине, разработку которой завершает «Укравтодор», может быть принята в конце января. Об этом в ходе сегодняшнего пресс-брифинга заявил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КЛЮЕВА, на сегодня программа «еще сырая». При этом он выразил надежду, что до конца января программа будет доработана.

«В чем сырая? В основном, это то, что в этой программе предусмотрен только один финансовый инструмент - это привлечение кредитных ресурсов», - сообщил А.КЛЮЕВ. По его мнению, это существенный недостаток, так как в 2011 году 37% выделяемых средств на «Укравтодор» необходимо будет направлять на погашение процентов и погашение тела кредита.

А.КЛЮЕВ дал распоряжения до конца месяца отработать еще целый ряд финансовых инструментов для привлечения инвестиций в строительство дорог - выпуск евробондов, ценных бумаг.

«Министерство экономики и Министерство финансов будут сейчас предметно этим заниматься», - заявил вице-премьер-министр Украины.

Справка УНИАН. Программа развития автомобильных дорог общего пользования на 2007-2011 год направлена на сохранение существующей сети дорог и мостов, на обеспечение безопасности дорожного движения. Кроме того, основной задачей программы является строительство магистральных автомобильных дорог по направлениям международных и национальных транспортных коридоров и улучшение состояния дорог в сельской местности и коммунальных улиц и дорог, которые совмещаются с дорогами общего пользования.