Янукович гарантировал открытую дискуссию по НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что решение Центральной избирательной комиссии относительно референдума по НАТО и ЕЭП необходимо выполнять.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, В.ЯНУКОВИЧ комментируя решение ЦИК о признании действительными подписных листов в поддержку проведения референдума отметил, что «государственный орган, неподконтрольный никакой ветви власти, вынес свой вердикт, который мы все должны выполнять».

При этом подчеркнул, что общество должно быть подготовлено к «принятию ответственных решений» и в этой связи «большое значение приобретает время проведения референдума». «В идеале, это мероприятие должно проходить в более спокойной атмосфере. Наша страна только начала заживлять раны от общественного противостояния, налаживать сложный процесс поиска компромиссов», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

«В этих условиях очередное обострение политической ситуации, отвлечение внимания и сил общества от насущных нужд социально-экономического развития, не является оптимальным с точки зрения высших государственных интересов», - подчеркнул премьер-министр. «Если мы живем по законам демократического общества, то должны уважать, а главное - неуклонно придерживаться демократических принципов независимо от контекста и персоналий», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также напомнил, что его личная позиция и позиция Партии регионов относительно проведения референдума «была четкой и однозначной - все решения, которые серьезным образом касаются жизни и интересов каждого украинца, должны приниматься не поспешно, не путем проталкивания и грубого давления, а только после тщательного анализа, учета всех «за» и «против», а главное - с обязательным ознакомлением с мнением общества».

При этом глава правительства сказал, что гарантирует создание необходимых условий для проведения дискуссии по вопросам, которые будут вынесены на референдум относительно НАТО и ЕЭП. «Как глава правительства я гарантирую - согласно действующему законодательству будут созданы все условия для проведения подробной, честной и открытой дискуссии по вопросам, вынесенным на референдум, а его результаты в полной мере будут отражать общественное мнение», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 29 декабря 2006 года признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП). Центризбирком постановил, что учету не подлежат 224 тыс. 509 подписей.

В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.