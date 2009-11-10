У Тимошенко не исключают проблемы с газом на Рождество

В январе 2010 года могут возникнуть сложности с оплатой российского газа.

Об этом в эфире 5 канала заявил вице-премьер Григорий Немыря, отметив, что это может произойти, если продолжится пауза в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

По его словам, за декабрь Украина сможет рассчитаться за газ, "но если программа задержится еще до января, то тогда это будет очень трудно сделать".

"Мы не хотим повторения ситуации, когда на Рождество возникнут проблемы с поставками газа в Украину и его транзитом в Европу", - отметил чиновник.

"Что касается следующего месяца (ноября) – существует резерв именно благодаря привлечению специальных прав заимствований МВФ", - заявил он.

"Следующая конвертация должна состояться уже на этой неделе, но это означает, что для последующих расчетов очень нужно будет продолжение такой программы сотрудничества с МВФ", - подчеркнул Немыря.

Вице-премьер заявил, что направление части траншей МВФ на внешние обязательства, в частности, на расчеты за российский газ, является результатом договоренности с МВФ, согласованной с президентом.

"Летом, по итогам июльского пересмотра программы, была достигнута договоренность о том, что Нацбанк согласует использование Нафтогазом 18,6 миллиардов гривен для своевременной оплаты (за газ)", - заявил он.

"Именно потому, что Нацбанку было запрещено это делать, возникла напряженность в октябре и в ноябре", - считает Немыря.

Он заявил, что своевременно осуществить расчеты за октябрь позволила конвертация части специальных прав заимствований МВФ.

Кроме того, Немыря заявил: "Все те, кто продолжают говорить о газовых соглашениях января 2009 как о таких, которые несут угрозу национальной безопасности, или являются изменой, мне напоминают известного господина Кислинского, который сделал себе имя на подобных обвинениях".

"Мало кто знает, что сейчас с Кислинским случилось. Единственное, что я знаю, что он находится без работы", - сказал он.

"Я хотел бы, чтобы меньше бросались подобными заявлениями относительно соглашения, которое стабилизировало отношения в газовом секторе во всей Европе", - отметил вице-премьер.

Украинская правда