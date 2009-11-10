Яценюк намерен ликвидировать вузы, дающие плохое образование

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК в случае избрания обещает ликвидировать те высшие учебные заведения, которые дают некачественное образование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на вече в центре Симферополя.

«Станки по печатанию дипломов при мне будут ликвидированы. В стране будет качественное образование, а не количественное», - заявил кандидат на президентский пост.

По его данным, в Украине сегодня почти 900 вузов, а во Франции, к примеру, 70. «В Украине 886 высших учебных заведений. Знаете, сколько во Франции? 70», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о госсзаказе в вузах, кандидат отметил, что должна быть связка с потребностью: «кто нужен Украине через шесть лет».

«Ежегодно за средства государственного бюджета мы выпускаем взрослых людей, которые не имеют работы, не имеют будущего… Мы выпускаем тех, кто не нужен в стране», - сказал А.ЯЦЕНЮК.