В СНБО рассказали Минздраву, что делать, чтобы побороть вирус

Комиссия по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины представила Министерству здравоохранения ряд рекомендаций для разработки противоэпидемических мероприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе CНБО.

Как отметили в пресс-службе, Минздраву Украины рекомендовано с привлечением ученых-экспертов из Национальной академии наук Украины (НАНУ), Академии медицинских наук Украины (АМНУ), Украинской академии аграрных наук (УААН) и соответствующих структур других ведомств создать экспертные группы для выработки решений по различным направлениям противоэпидемических мероприятий. В первую очередь - проанализировать характеристики и дать рекомендации по имеющимся в мире лицензированным вакцинам против гриппа A/H1N1. Обеспечить население Украины необходимым количеством вакцин для вакцинации, в первую очередь - медицинских работников и военнослужащих, а также группы риска. Также Минздраву рекомендовано с привлечением экспертов академий и соответствующих международных учреждений провести детальный генетический анализ изолятов гриппа для установления его природы и чувствительности к разным лекарствам.

В то же время с целью идентификации возбудителя Минздраву предлагается поручить Центральной СЭС временно исполнять обязанности Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и гриппом до фактического создания такого Центра. Подготовить высококвалифицированные заявки на диагностическое оборудование и расходные материалы для ЦСЭС и областных СЭС, учитывая существующий уровень их материального и профессионального обеспечения. Также Минздрав должен взять под жесткий контроль поставку оборудования и реагентов, имея в виду качество, стоимость и сроки поставок.

Особое внимание рекомендовано уделить прогнозированию развития эпидемической ситуации и необходимости разработки обоснованного всеобъемлющего конкретного плана противоэпидемических мероприятий, направленных на уменьшение угроз для нашей страны, в связи с существующей эпидемией гриппа А/H1N1 (Калифорния) и с учетом возможности распространения эпидемии и появления со временем второй и, возможно, третьей волны эпидемии гриппа А/H1N1.

В то же время Минздраву Украины поручено безотлагательно наладить систему сбора и передачи своевременной достоверной информации об эпидемической ситуации в Украине, в странах ее окружающих, и в мире, наладить через средства массовой информации информирование широких слоев населения своевременной, доступной для широкой общественности прозрачной и достоверной информацией об эпидемической ситуации в стране, правильном поведении физических лиц и учреждений при эпидемии гриппа, а также поддерживать постоянную связь с ВОЗ, анализировать и использовать рекомендации ВОЗ.

Учитывая мощный интеллектуальный потенциал и существующие многочисленные научные разработки учреждений НАНУ, АМНУ, УААН, рекомендовано Минздраву Украины собрать предложения о возможности использования существующих и создания новых диагностических, лечебных и профилактических препаратов, средств для борьбы с вирусом гриппа; по налаживанию выпуска отечественных лекарств, диагностических препаратов и средств профилактики борьбы с инфекционными заболеваниями.

Кроме того, Национальной академии наук Украины рекомендовано рассмотреть возможности создания системы теста для выявления вируса A/H1N1 и других диагностических, лечебных и профилактических препаратов и средств борьбы с вирусом гриппа. Оказывать консультационную помощь специалистам Минздрава Украины, особенно в отношении методов молекулярной диагностики; а также создать Национальный центр современных биотехнологий и Центр иммунологической и молекулярной диагностики для разработки современных диагностических систем, генетического анализа и секвенирования геномов мутированных и новых возбудителей инфекций, обучения персонала и научного сопровождения, для разработка вакцин и новых лекарственных препаратов.