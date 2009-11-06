У Винского поняли, кто и зачем навязывает людям «гриппозный психоз»

Заместитель председателя Центрального оргкомитета народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», народный депутат Украины Владимир КАПЛИЕНКО считает, что правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО под видом борьбы с эпидемией “свиного” гриппа ведет кампанию по манипулированию сознанием избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на В.КАПЛИЕНКО.

«По моему глубокому убеждению, это тщательным образом продуманный проект. Цель – получить дополнительные возможности команде Юлии ТИМОШЕНКО при проведении президентской избирательной кампании, закрыть проблему негативного баланса Государственного бюджета Украины за счет скрытого перераспределения на другие нужды денег, которые дополнительно выделяются, на борьбу с внешней угрозой (эпидемией штамма гриппа A/H1N1) и в конечном итоге получить лояльного избирателя», - сказал В.КАПЛИЕНКО.

По его мнению, «психоз» населения вызван искусственно упорными и последовательными действиями правительства по навязыванию мнения, что в Украине эпидемия смертельно опасного “калифорнийского” гриппа.

«Ведь действия человека, обреченного на гибель, известны: он недоверчив, зависим и управляем. Не напоминает ли вам это портрет «идеального избирателя» накануне выборов Президента? Осталось только добавить: «Тот кто спасет меня, тот и будет моим кумиром, тому я и отдам свой голос на выборах». Тогда и становится предельно ясно, кому нужен весь этот бардак в стране», - резюмировал В.КАПЛИЕНКО.