Томенко: для Ющенко важнее договориться с Януковичем, чем пойти на выборы

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что 2007 год будет годом перманентного политического конфликта.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

“Продолжится позиционное политическое противостояние с одной стороны команды Виктора ЮЩЕНКО и команды Виктора ЯНУКОВИЧА, с другой стороны – оппозиция будет отстаивать свое право на возможность влиять на ход ситуации и на вмешательство в те или иные политические решения”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Также, по его словам, будет существовать еще одна линия конфликта – борьба местных элит «за место под политическим солнцем”, то есть борьба местных госадминистраций с местными советами за то, кто главнее при власти.

“То есть, фактически, этот год будет борьбой за то, кто окончательно победит в борьбе за статус главного политического актера в системе исполнительной власти - команда Президента или команда премьера, и за статус, кто главный на региональном уровне. Это две линии конфликта, которые будут определяющими в 2007 году”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Говоря о роспуске парламента, представитель БЮТ отметил, что вероятность роспуска и, соответственно, отставки правительства существует, но пока еще он не видит системных объективных предпосылок для такого решения. “Сложность заключается в том, что на сегодняшний день ни В.ЮЩЕНКО ни В.ЯНУКОВИЧ, ни Александр МОРОЗ не заинтересованы в этом. Ключевых игроков в антикризисной коалиции устраивает нынешняя ситуация. В.ЮЩЕНКО нынешняя ситуация не устраивает, но у него нет гарантий, что его команда на досрочных выборах получит больше мест в парламенте, чем имеет сейчас”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО считает, что для В.ЮЩЕНКО важнее договориться с антикризисной коалицией, чем рискнуть и пойти на досрочные выборы. “Позиции одного Блока Тимошенко и ряда внепарламентских партий недостаточно, чтобы изменить эту ситуацию”, - подчеркнул депутат. Потому он считает, что вероятность роспуска не высока.

Невысокой Н.ТОМЕНКО называет и вероятность отмены политической реформы. Он убежден, что Конституционный суд примет такое решение по изменениям в Конституцию, которое будет не в пользу ни одной из сторон, например, выскажется за отмену отдельных положений, но радикального решения не будет.