Аварийные сценарии развития политической ситуации в Украине. Политологи пугают друг друга

Институт национальной стратегии Украины проведет круглый стол на тему: «Украинская авария-2006», посвященный возможным аварийным сценариям развития политической ситуации в Украине в ближайшие месяцы. Предлагается обсудить вероятность и сценарии следующих событий: роспуск Верховной Рады нового созыва; досрочные и чрезвычайные выборы президента Украины; отмена / ревизия политической реформы 2004 года; внеочередные и чрезвычайные выборы мэра Киева. К участию приглашены С. Белковский, Д. Выдрин, В. Небоженко, В. Карасев, В. Фесенко, А. Ермолаев, В. Маленкович, И. Жданов, И. Гринив, другие эксперты