Черновецкий просит Тимошенко объявить в Киеве карантин

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой дать поручение главному государственному санитарному врачу Украины об объявлении карантина в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на сегодняшний день уровень заболевания людей инфекционными болезнями в столице превышает многолетние средние показатели. По информации чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 04.11.2009 в г. Киеве зарегистрированы более 26 тысяч больных острыми респираторными вирусными инфекциями, что свидетельствует о неблагополучной эпидемической ситуации.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в столице сложилась очень сложная ситуация.

«Чтобы предотвратить распространение инфекции и оградить население Киева, мы должны в ближайшее время ввести карантин», – уверен Киевский городской голова.