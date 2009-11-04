Протывсих принес в ЦИК 2,5 миллиона

Василий ПРОТЫВСИХ внес в Центральную избирательную комиссию денежный залог в размере 2,5 млн. грн. для участия в выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как отметили в пресс-службе, В.ПРОТЫВСИХ представил в ЦИК квитанцию о внесении денежного залога вчера вечером.

Кроме того, в Центризбиркоме сообщили, что в ближайшее время документы на регистрацию кандидатами в президенты Украины представят председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ и лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ПРОТЫВСИХ подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины .

В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец, и до изменения паспорта 2 октября 2009 года имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.