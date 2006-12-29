К Дню рождения Степана Бандеры. Митинг и шествие

18-00 - Всеукраинское объединение «Свобода», ОО «Патриот Украины» и другие националистические организации и политические партии проведут факельное шествие, посвященное 98-й годовщине со дня рождения лидера Организации Украинских Националистов (революционной) Степана Бандеры. Акция начнется митингом возле памятника Т.Шевченко, после чего колонна двинется к Аскольдовой могиле. Шествие пройдет от парка Тараса Шевченко, по бульвару Т.Шевченко, Крещатику, Майдану Незалежности, Европейской площади, улицам М.Грушевского и И.Мазепы, аллее Героев Крут – к Аскольдовой могиле, где состоится молебен.