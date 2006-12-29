Симоненко уже подгоняет Ющенко с референдумом

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязан принять решение относительно проведения референдума по НАТО уже в марте 2007 года.

В комментарии УНИАН лидер КПУ отметил, что у Президента “нет никаких вариантов, и если он уважает свой народ, его конституционное право на выбор, он должен подписать и объявить, что референдум состоится, например, в марте”.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО волнует сегодня граждан нашего государства, поскольку определяет перспективу развития Украины. “Я считаю, что проблема НАТО должна решаться сегодня”, - отметил он, добавив, что по инициативе Президента тратятся десятки миллионов гривен на различные программы, рекламу, и тому подобное, направленные на вступление Украины в НАТО.

По убеждению П.СИМОНЕНКО, народ сегодня преимущественно не поддерживает вступление Украины в Альянс. В подтверждение своего тезиса П.СИМОНЕНКО напомнил итоги акции “Народный референдум” в Крыму, где большинство высказалось против вступления Украины в НАТО.

“Аргументов для немедленного принятия решения об объявлении референдума достаточно. Чтобы политические силы не спекулировали, шантажируя общественное мнение, а опирались на волю народа”, - отметил он. По словам П.СИМОНЕНКО, если Президент не объявит референдум, он еще раз подтвердит, что не собирается считаться с волей народа и будет проводить антиукраинскую политику.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп. Они собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК. В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

Сегодня, 29 декабря, Центральная избирательная комиссия признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

ЦИК также постановила передать общие итоги по сбору подписей за проведение референдума на рассмотрение Президента Украины В.ЮЩЕНКО.