Черновецкий: если бы я был негодяем...

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что он «не политик сегодня» и рейтинги его не интересуют.

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста по поводу социологических исследований, которые показывают снижение его рейтинга. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что был избран мэром Киева для того, чтобы принимать не только популярные решения, но и решения, необходимые для жизнеобеспечения города.

«Я хорошо осознавал все последствия того, что я вынужден повышать тарифы для того, чтобы у нас, наконец, в подъездах стало чисто», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сказал, что осознает, что такое решение непопулярное, «но выборы у нас ведь не завтра». «Поэтому если бы я был негодяем, я бы каждый день сидел и высчитывал, какой завтра у меня будет рейтинг. Меня это не интересует, я несу ответственность за город Киев, а не за рейтинг», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В тоже время он сделал ссылку на исследования, при этом не назвал фирму, которая их проводила, которые будто бы свидетельствуют, что 44% киевлян «испытывает ко мне доверие и считают, что я могу в Киеве установить новый порядок».

При этом между Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и журналистом возникла перепалка, поскольку мэр Киева не дал возможность журналисту завершить вопрос.

В тоже время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что «если у вас и в других СМИ есть цель меня оскорбить, то это не здорово».