Давидович забраковал почти 225 тысяч подписей, собранных Медведчуком

Центральная избирательная комиссия признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Центризбирком постановил, что учету не подлежат 224 тыс. 509 подписей, собранных с нарушением национального законодательства. В том числе в Автономной Республике Крым не признано 419 подписей, в Винницкой области – 44 тыс. 549, Днепропетровской – 11 тыс. 929, в Донецкой – 10 тыс. 167, в Житомирской – 11 тыс. 126, Запорожской – 620, в Киевской – 25 тыс. 589, в Кировоградской – 2 тыс. 612, в Луганской – 2 тыс. 41, в Николаевской – 28 тыс. 93, в Одесской – 9 тыс. 273, в Полтавской – 3 тыс. 755, в Ривненской – 4 тыс. 234, Сумской – 3 тыс. 289, в Харьковской – 1 тыс. 425, в Херсонской – 1 тыс. 42, в Хмельницкой – 16 тыс. 261, в Черкасской – 35 тыс. 459, в Черниговской – 2 тыс. 068, а также в городе Киеве – 10 тыс. 465 и городе Севастополе – 93 подписи.

ЦИК также постановила передать общие итоги по сбору подписей за проведение референдума на рассмотрение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2005 года по март 2006 года 104 инициативные группы собрали 4 млн. 656 тыс. 182 подписи в поддержку проведения референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп. Они собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК.

В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ложных сведений в подписные листы относительно проведения всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума относительно вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности относительно подведения итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.