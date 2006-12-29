Ностальгия Боделана принимает ужасающие формы
"Лучше бы пил..."
Экс-мэр Одессы Руслан Боделан, объявленный в розыск в Украине, издал в России сборник своих стихов.
Об этом рассказала "Комсомольской правде" дочка Боделана Ольга.
"Это первый его сборник. Называется "С мыслями об Одессе". Хотя отец и раньше писал стихи. Правда, читал только близким людям", - сказала она.
"Много ностальгии по любимому городу… У меня есть даже любимые строки из стихотворения "Разлука с Одессой": "Испытать разлукой, но не догнать ушедшие светила", - добавила она.
Издание также приводит стих Боделана "Охота на неведомого зверя"
"В дремучей темной чаще,
По команде чьей-то,
Собралась стая псов.
По номерам разбившись,
Обнюхивая, каждый ствол,
Шипя и надрываясь,
След пытаются все взять.
Толком, правда, и не зная
Какого зверя ищут след…".