Ностальгия Боделана принимает ужасающие формы

Экс-мэр Одессы Руслан Боделан, объявленный в розыск в Украине, издал в России сборник своих стихов.

Об этом рассказала "Комсомольской правде" дочка Боделана Ольга.

"Это первый его сборник. Называется "С мыслями об Одессе". Хотя отец и раньше писал стихи. Правда, читал только близким людям", - сказала она.

"Много ностальгии по любимому городу… У меня есть даже любимые строки из стихотворения "Разлука с Одессой": "Испытать разлукой, но не догнать ушедшие светила", - добавила она.

Издание также приводит стих Боделана "Охота на неведомого зверя"

"В дремучей темной чаще,

По команде чьей-то,

Собралась стая псов.

По номерам разбившись,

Обнюхивая, каждый ствол,

Шипя и надрываясь,

След пытаются все взять.

Толком, правда, и не зная

Какого зверя ищут след…".

Украинская правда