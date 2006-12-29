Шуфрич устроит в Новобогдановке новогодний салют

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ прибыл с рабочей поездкой в село Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки министр планирует встретиться с сельской общиной Новобогдановки и представителями местных органов власти.

Также Н.ШУФРИЧ побывает на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов (АБРБ) Министерства обороны вблизи Новобогдановки. Там планируется осуществить 5 контрольных подрывов боеприпасов.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ планирует наградить личный состав, привлеченный к выполнению программы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 275-й АБРБ Минобороны.