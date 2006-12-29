Ющенко уже уехал в Гуту
11:16, 29 декабря 2006Политика
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Президент проведет ряд встреч
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в свою резиденцию в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Как сообщает пресс-служба Президента, вместе с семьей и близкими В.ЮЩЕНКО будет встречать там Новый год и Рождество.
В Ивано-Франковской области глава государства проведет ряд рабочих встреч.
Новогоднее обращение главы государства выйдет в эфир на украинских телеканалах 31 декабря в 23.52.
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