Ющенко уже уехал в Гуту

11:16, 29 декабря 2006
Политика
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Президент проведет ряд встреч

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в свою резиденцию в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, вместе с семьей и близкими В.ЮЩЕНКО будет встречать там Новый год и Рождество.

В Ивано-Франковской области глава государства проведет ряд рабочих встреч.

Новогоднее обращение главы государства выйдет в эфир на украинских телеканалах 31 декабря в 23.52.

 

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