Ющенко уже уехал в Гуту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в свою резиденцию в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, вместе с семьей и близкими В.ЮЩЕНКО будет встречать там Новый год и Рождество.

В Ивано-Франковской области глава государства проведет ряд рабочих встреч.

Новогоднее обращение главы государства выйдет в эфир на украинских телеканалах 31 декабря в 23.52.