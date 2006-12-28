Донецкие помаранчевые на полном серьезе готовятся в досрочным выборам

Лидер Донецкой областной организации партии "Народный Союз Наша Украина" Антон КЛИМЕНКО заявляет, что "во всей партии" готовятся к досрочным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛИМЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"В 2007 году, пусть вас не вводят в заблуждения некие случаи, которые будут царить вокруг нас, мы работаем, мы остаемся, мы усиливаемся организационно, и мы готовимся к досрочным парламентским выборам", - сказал А.КЛИМЕНКО. При этом он акцентировал, что "это то решение, которое было принято на совещании региональных организаций".

А.КЛИМЕНКО высказал уверенность, что основания для проведения досрочных выборов "в самое ближайшее время появятся".

"Пусть на сегодня еще нет правовых оснований для проведения досрочных парламентских выборов, но благодаря деятельности антикризисной коалиции, ее участников, я уверен, что эти основания в самое ближайшее время появятся", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, в первом квартале 2007 года партия "свою деятельность сосредоточит вокруг двух вещей: первое - серьезная работа по созданию конфедерации помаранчевых сил "Европейская Украина"; второе – серьезное организационно-партийное строительство".

А.КЛИМЕНКО также уточнил, что с 1 января аппарат облорганизации НСНУ увеличится втрое. "Вернемся к штабной форме организации работы, активизируем контакты со всеми партиями, имеющими отношение к поддержке Виктора Андреевича (Виктора ЮЩЕНКО) и помаранчевой революции", - заверил лидер Донецкой облорганизации НСНУ.

Кроме того, он отметил, что организация начинает "семинары по подготовке членов участковых комиссий, агитаторов".

"Мы полностью сосредоточимся на том, чтобы партия уже к весне была готова к проведению досрочных парламентских выборов", - заключил А.КЛИМЕНКО.