Винский инициирует акцию «Украина без Тимошенко и Януковича»

Народно-патриотическое объединение «За демократию и справедливость» начинает акцию «Украина без ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА».

Об этом сегодня заявил лидер НПО «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ во время совещания с областными координаторами организации, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Вся наша работа, нашей политической структуры и наших партнеров, будет идти в рамках акции, которую мы начинаем со стартом избирательной кампании, – «Украина без ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА», - сказал И.ВИНСКИЙ. По его словам, сегодня необходимо объединить все демократические силы в мощное движение, подобное тому, каким в 2000-2001 году было движение «Украина без КУЧМЫ».

Он отметил, что стоит найти третьего кандидата, который имеет шанс выйти во второй тур президентских выборов и победить. И.ВИНСКИЙ убежден, что как Юлия ТИМОШЕНКО, так и Виктор ЯНУКОВИЧ несут ответственность за состояние дел в стране как лица, которые занимали должность главы правительства и контролировали большинство в парламенте.

«Нужно честно признать, что та система, которую создал Леонид КУЧМА, дальше продолжает функционировать. К сожалению, она сегодня устраивает и Юлию ТИМОШЕНКО, и Виктора ЯНУКОВИЧА. И надеяться на то, что они, став Президентом, что-то в государстве изменят – это иллюзия», - подчеркнул лидер НПО «За демократию и справедливость».