Порошенко поздравил министра иностранных дел Германии

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО отправил поздравительное письмо Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ по случаю его назначения на должность вице-канцлера, Федерального министра иностранных дел Германии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, П.ПОРОШЕНКО высказал убеждение, что опыт и высокий профессионализм Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ значительно усилят внешнюю составляющую немецкой политики.

"Верю, что в Вашем лице Украина имеет искреннего друга и сторонника ее евроинтеграционных и евроатлантических стремлений, который будет содействовать последующему развитию украинско-немецкого двустороннего диалога и углублению взаимопонимания между нашими дружескими государствами и народами”, – говорится в поздравительном письме украинского министра.

Также П.ПОРОШЕНКО выразил надежду на плодотворное сотрудничество со своим немецким коллегой и пригласил Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ посетить Украину в удобное для него время.