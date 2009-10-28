Литвин: выборы в Украине – это борьба за землю

Предстоящие президентские выборы в Украине – это в том числе борьба за землю, считает председатель Верховной Рады Украины, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

По словам спикера, «президентские выборы кроме всего прочего – это борьба за землю: кто будет владеть землей и не пойдет ли она вся с молотка, или не будет ли легализирован теневой рынок земли и те теневые схемы, благодаря которым уже имеют люди сотни тысяч гектаров земли в своем владении».

В.ЛИТВИН убежден, что земля сегодня – «наш последний стратегический ресурс, невозобновляемый», потому что фабрики и заводы еще можно построить.

Он отметил, что иностранцы проявляют сейчас большой интерес к Украине, который связан с возможностью приобретения участков украинской земли.

«Да, сегодня проявляется большой интерес к Украине. А знаете, в чем он проявляется? В вопросах земли. Я это почувствовал, общаясь со многими людьми за пределами Украины, в этом их интересы, - объяснил В. ЛИТВИН. - А что на этой земле выращивать? Говорят - рапс выращивать или просто иметь землю в аренде, но вообще не обрабатывать, но ждать, когда будет рынок земли…».