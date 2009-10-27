Ющенко сказал, почему идет в Президенты

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что идет в Президенты, чтобы не допустить свертывания демократии в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, выступая на площади перед ЦИК после того, как сдал документы на регистрацию кандидатом в Президенты.

Он поблагодарил всех, кто пришел на площадь, отметив: «Я уверен, что мы вместе, и у меня нет сомнения, что мы победим».

Он подчеркнул, что хочет объяснить, почему он пошел на такой шаг.

«Чтобы, не дай Бог, у кого-то не возникла мысль, что я, ЮЩЕНКО Виктор Андреевич, думаю о власти. Нет! Дело не в этом», - сказал Президент.

Он сказал, что хочет, чтобы все посмотрели, что делается сегодня в украинской политике.

«Не кажется ли вам, что то, что происходит в правительственной политике, парламентской политике, – это является угрозой для двух самых святых вещей – нашей независимости и нашей свободы. Не кажется ли вам, что потолок в нашем доме опускается. Что дышать с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее», - сказал он.

Он также раскритиковал то, что сегодня правительственная политика превращается в шоу и концерты.