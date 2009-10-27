Ющенко возле ЦИК встретили аплодисментами
11:20, 27 октября 2009Политика
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Президент прибыл сам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на регистрацию его кандидатом в Президенты.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО прибыл сам и прошел сквозь толпу сторонников под казацкий марш. Его встретили аплодисментами.
У стен ЦИК присутствуют депутаты – члены партии «Наша Украина», председатели областных государственных администраций, сотрудники Секретариата Президента.
По оценкам организаторов мероприятия, на площади перед ЦИК присутствует 5 тысяч человек. По оценкам милиции - около тысячи.
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