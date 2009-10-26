Тигипко думает, что нардепы оставят народ с бинтами и зеленкой

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что мораторий на повышение цен на лекарства приведет к возникновению их дефицита.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал в комментарии по поводу обращения фармацевтических ассоциаций к Президенту. Они просят В.ЮЩЕНКО ветировать закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения», принятый парламентом на прошлой неделе. В соответствии с законом, лекарства отечественного производства реализуются по ценам, которые регулируются государством, а импортные – по сформированным на 1 июля 2008 года.

«Парламенту следует взять каникулы до конца президентских выборов. Рада ведет себя неадекватно, а законы, которые она принимает, опасны для экономики и людей», - заметил С.ТИГИПКО. «Народные депутаты прекрасно знают, что с июля прошлого года курс доллара вырос на 85%. Они также не могут не знать, что около 80% ассортимента аптек составляют импортные средства. Получается, что парламент сознательно обрекает страну на острый дефицит лекарств», – сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, проблему подорожания лекарств для населения можно решить крупными государственными закупками непосредственно у производителей.

«Государство может делать закупки с большими скидками, а затем передавать в аптечные сети, жестко ограничивая наценку», – считает С.ТИГИПКО.

Он уверен, что Президент обязан ветировать данный закон.

«Если нет, так народ не увидит никаких лекарств – ни дешевых, ни дорогих. Украинцев оставят с бинтами и зеленкой, а торговля импортными препаратами уйдет в теневой сектор, и цены будут заоблачными», – убежден С.ТИГИПКО.