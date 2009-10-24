У Тимошенко не поверят подписям за "свержение" лидера фракции НУ-НС?

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что новая коалиция в парламенте будет создана лишь по результатам президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время эфира «Большой политики» на телеканале «Интер».

«Новая коалиция будет создана после президентской избирательной кампании», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, что касается технической коалиции и существования временного правительства, то это не предусмотрено Конституцией Украины, и такие коалиции и правительства не имеют никакой перспективы.

Комментируя информацию относительно наличия достаточного количества подписей за смену руководства фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, Н.ТОМЕНКО заметил, что как только эти подписи официально будут предоставлены, их нужно будет проанализировать на предмет того, «кто, за что и когда они собирались».

«Возможно, что эти подписи собирались разными людьми в разных местах и в разное время. Кто-то собирал подписи за то, чтобы ликвидировать памятник Ленину, кто-то за увольнение руководителя фракции, а кто-то за то, чтобы обеспечить правильную приватизацию ОПЗ. Кто-то это делал в администрации Президента, кто-то в Украине, а кто-то за ее границами», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО отметил, что, по регламенту, должно было состояться заседание фракции для обсуждения этого вопроса, и после того, как решение фракции оформлено протоколом, можно считать, что состоялась смена руководства. «Поэтому в ближайшее время изменений в соотношении между коалицией и оппозицией в парламенте не произойдет», - добавил он.