Кириленко открестился от подыгрывания как Банковой, так и Тимошенко

Председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО отмечает, что не будет принимать участия ни в каких сценариях по развалу власти.

Об этом он заявил в интервью журналистам, сообщили УНИАН в пресс-службе движения “За Украину!”.

«Независимо от того, в каком статусе я буду находиться в дальнейшем, я могу точно сказать, что не буду принимать участия как в подыгрывании премьер-министру и Блоку Тимошенко, так и ни в каких сценариях, направленных на окончательный развал власти и дестабилизацию», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, на решение фракции НУ-НС о смене руководства не будет влиять ни Секретариат Президента, ни Кабинет министров, ни одна из политических партий.

«На наше решение не будет влиять ни улица Банковая, ни премьер-министр с улицы Грушевского, ни офисы политических партий, в том числе и оппозиционных», - отметил В.КИРИЛЕНКО, подчеркнув, что сбор подписей в отношении смены руководства фракции НУ-НС продиктован тем, что фракция должна занимать самостоятельную позицию по всему спектру парламентских вопросов.