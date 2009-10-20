ЦИК приняли документы на регистрацию у Олега Рябоконя

Сегодня в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты Украины подал юрист Олег РЯБОКОНЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК приняла документы, в том числе и касающиеся внесения денежного залога.

По закону, ЦИК должна рассмотреть документы в течение пяти дней, и принять решение о регистрации.

Как отметил О.РЯБОКОНЬ журналистам, существующая политико-экономическая система полностью исчерпала себя, и находится в конфликте с обществом. Изменить ее изнутри, как предлагает большинство политиков, невозможно, «поэтому мы предлагаем новую модель – создание гражданского общества путем самоорганизации, где каждый гражданин влияет на жизнь страны и несет за это ответственность перед потомками», сказал он.

По мнению О.РЯБОКОНЯ, Институты гражданского общества, созданные самими гражданами «снизу», должны заменить собой существующую систему путем «прорастания». О.РЯБОКОНЬ считает, что власти Президента, которую предоставляет ему Конституция, вполне достаточно для выполнения этого задания: «Я не буду бороться за дополнительные полномочия, потому что это значит - стать частью этой системы и играть по ее правилам. Президент должен помочь прорасти гражданскому движению самоорганизации, защитить его».

Справка УНИАН. О.РЯБОКОНЬ родился 17 декабря 1973 года в городе Винница. Женат, имеет двоих детей.

Образование: Киевский Институт международных отношений, факультет международного права (1995); Джорджтаунский университет (1996, Вашингтон).

О.РЯБОКОНЬ неоднократно назывался лучшим юристом Украины союзами юристов и ведущими юридическими изданиями международного уровня. Построил первую на постсоветском пространстве транснациональную юридическую компанию «Магистр & Партнеры». Принимал участие в успешной защите интересов Украины относительно признания нашего государства страной с рыночной экономикой и других громких делах в странах ЕС, в США, России, Китае и других странах мира.