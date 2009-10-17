Ющенко заглянет в знаменитую гетманскую столицу

Визит в Черкасскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня посетит знаменитую гетманскую столицу - город Чигирин Черкасской области. Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, глава государства примет участие в торжественной церемонии принесения клятвы лицеистами Киевского и Севастопольского военных лицеев. Президент также ознакомится с первой очередью строительства историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин».

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