Ющенко заглянет в знаменитую гетманскую столицу
11:19, 17 октября 2009Политика
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Визит в Черкасскую область
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня посетит знаменитую гетманскую столицу - город Чигирин Черкасской области.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, глава государства примет участие в торжественной церемонии принесения клятвы лицеистами Киевского и Севастопольского военных лицеев.
Президент также ознакомится с первой очередью строительства историко-архитектурного комплекса «Резиденция Богдана Хмельницкого» Национального историко-культурного заповедника «Чигирин».
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