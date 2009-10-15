В ЕЦ еще раз убедились, что Тимошенко с Черновецким - партнеры

Народный депутат от партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА заявляет, что уменьшение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве нанесет ощутимый ущерб компании “Нафтогаз Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по словам В.ПЕТЁВКИ, городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал прямой политический пас правительству Юлии ТИМОШЕНКО, которая мгновенно объявила уменьшение тарифов прямым следствием усилий правительства.

«В который раз очевидным стало то, что критические выпады премьер-министра в адрес столичного градоначальника всегда были рассчитаны на легковерную публику. В действительности, и об этом неоднократно заявлял “Единый Центр”, Ю.ТИМОШЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ являются партнерами, которые помогают друг другу в политических сделках. Достаточно вспомнить, что мэр совсем не реагировал на поручение Президента установить экономически обоснованные тарифы, зато подыграл нынешнему премьеру, как только она заявила о своих президентских планах», – сказал депутат.

В.ПЕТЁВКА указал на вероятный риск того, что ценой такого политического бартера будут огромные долговые потери. По его убеждению, значительный финансовый удар нанесен по компании «Нафтогаз Украины», поскольку эксперты уже прогнозируют рост задолженности киевских тепловиков за потребленное топливо до 1,5 млрд. грн. Это при том, что Киев – далеко не бедный город, который может полностью платить за газ, ведь средняя зарплата в столице превышает 3 тыс. грн., тогда как во Львове она составляет 1600 грн., а в Кировограде – лишь 1300 грн.

«Неэкономичное уменьшение коммунальных тарифов – это одна из форм покупки голосов избирателей, наравне с гречкой или консервами. Не исключено, что Киев стал началом всеукраинской кампании премьер-министра по обмену государственных ресурсов на политическую поддержку. В зависимости от региона будет изменяться лишь обменный курс голоса к кубометру газа. Финал этого будет печальным – коллапс газовой отрасли», – заявил депутат.

По убеждению В.ПЕТЁВКИ, произвольное обращение с коммунальными тарифами в Киеве со всей остротой доказывает необходимость введения единого подхода к обсчету стоимости услуг ЖКХ. Таким образом, из сугубо экономического вопроса будут исключены примеси политики. «Однако напрасно ожидать этого от нынешнего правительства. Досадно, но у нас и до сих пор экономика является заложницей временной политической целесообразности», - констатировал депутат.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о снижении с 1 ноября тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве практически до уровня тарифов, которые действовали до 1 июня этого года. По его словам, сниженные тарифы будут действовать до мая 2010 года.

Поясняя, почему киевская власть пошла на снижение тарифов, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «дело в том, что премьер-министр обязала «Нафтогаз Украины» обеспечивать Киев газом в долг без любых ограничений и дала возможность реструктуризировать этот долг на выгодных для киевлян условиях».

Вместе с тем, мэр заметил, что если бы он без дополнительных гарантий «Нафтогаза Украины», «а фактически Кабинета министров», снизил тарифы, «это было бы безответственно».