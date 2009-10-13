Пресс-конференция политолога Бондаренко в Донецке

В четверг, 15 октября, в 12:00 в Донецке, в помещении пресс-центра «Восток-Медиа» (ул. Постышева, 127, 8-й этаж) состоится пресс-конференция директора Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолога Константина БОНДАРЕНКО «Украина на старте избирательной кампании: общество, политика, экономика». На пресс-конференции будут оглашены результаты всеукраинского социологического исследования «Электоральные настроения украинцев», проведенного Институтом Горшенина. Контакт для СМИ: Елена ДЬЯЧЕНКО, тел.: 8-050-363-02-16.

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