Кого поддержит Ющенко: Януковича или Тимошенко?

Главная стратегия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в предвыборный период заключается в подыгрывании лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН об этом в Ивано-Франковске на пресс-конференции на тему: «Украина в канун президентских выборов. Общая расстановка политических сил» заявил президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, главной стратегией действующего Президента в предвыборный период является тотальная критика правительства.

«И здесь он практически сталкивается с оппозицией, с ЯНУКОВИЧЕМ, – заметил политолог. – И фактически он будет подыгрывать здесь Виктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ)».

По мнению И.ЖДАНОВА, после первого тура президентских выборов у В.ЮЩЕНКО возникнет дилемма: кого из кандидатов поддерживать, поскольку очевидно, что во второй тур попадут В.ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что ТИМОШЕНКО он поддерживать не будет точно, – сказал политолог. – Вот вопрос, какую позицию он займет по отношению к ЯНУКОВИЧУ? У него есть два варианта: или занять позицию дружеского нейтралитета, или открыто поддерживать ЯНУКОВИЧА, чтобы не победила ТИМОШЕНКО».

При этом эксперт подчеркнул, что открытая поддержка В.ЯНУКОВИЧА для большинства тех, кто поддерживал В.ЮЩЕНКО в 2004 году, станет серьезным моральным ударом.

Также И.ЖДАНОВ напомнил, что в настоящее время рейтинг главы государства составляет почти 3%, и выразил убеждение, что ему не стоит принимать участие в президентских выборах.

«Если говорить о рейтинге действующего Президента, то, по моему мнению, учитывая Майдан, Помаранчевую революцию, возможно, ему надо было просто обеспечить проведение действительно демократических выборов в Украине, но самому не баллотироваться, - считает И.ЖДАНОВ. - Поскольку в любом случае его поражение, вы понимаете, какую реакцию вызовет в России, во-вторых, честно говоря, для тех, кто разочаровался в нем, сейчас даже, если его поддерживают, наверное, это также будет болезненным ударом».