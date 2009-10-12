Диплом замглавы СБУ Кислинского - таки фальшивый

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН о результатах проверки Минобразования наличия диплома историка у А.КИСЛИНСКОГО, И.ВАКАРЧУК заявил: «Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал».

По словам министра, 8 октября была проведена проверка в Национальном университете им. Т.Шевченко. “В приказах о зачислении студентов за 1994 и 1995 годы студент КИСЛИНСКИЙ Андрей Николаевич не значится", - сказал он. По словам И.ВАКАРЧУКА, в приказах университета о выпуске за 2000 год А.КИСЛИНСКИЙ также не значится.

"Информация о его дипломе в общей базе Минобразования отсутствует", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО депутатское обращение по поводу использования заместителем председателя СБУ А.КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе. В обращении содержится просьба поручить провести служебное расследование в отношении госслужащего 1-го ранга А.КИСЛИНСКОГО, который раньше работал также заместителем главы Секретариата Президента. Кроме того, соответствующее обращение направленно и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

В то же время, в информационной системе Министерства образования и науки Украины не содержатся данные о дипломе заместителя председателя Службы безопасности Украины А.КИСЛИНСКОГО, который он получил в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко в 2000 году. Об этом свидетельствует и проведенная УНИАН проверка документа о высшем образовании, которую можно сделать в открытом доступе на официальном сайте информационно-производственной системы «Образование» МОН Украины в Интернете по адресу: www.osvita.net.

Сам заместитель председателя СБУ А.КИСЛИНСКИЙ в интервью УНИАН 2 октября не ответил четко на вопрос, заканчивал ли он исторический факультет Национального университета им. Т.Шевченко.