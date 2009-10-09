Ющенко уже нашел место для отставного начальника Генштаба?

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО будет назначен советником Президента – Верховного Главнокомандующего ВСУ.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны.

По словам собеседника агентства, планируется, что после освобождения от должности начальника Генштаба, а также увольнения с военной службы С.КИРИЧЕНКО будет назначен советником Президента – Верховного главнокомандующего ВСУ.

Как сообщал УНИАН, С.КИРИЧЕНКО 5 октября подал рапорт на имя и.о. министра обороны Украины об освобождении от должности начальника Генштаба в связи с ухудшением состояния здоровья.

8 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО заявил, что рассматривает вопрос об отставке С.КИРИЧЕНКО.