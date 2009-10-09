В Кишинев приехали 5 президентов

В Кишиневе (Молдова) началось заседание Совета глав стран – участниц Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие шесть президентов. В частности, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО, президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, исполняющий обязанности президента Молдовы Михай ГИМПУ, президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ.

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан представлены на уровне руководителей правительства.

Как сообщил в интервью журналистам заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, во время встречи Совета глав государств как в узком, так и в расширенном составе, будут рассматриваться вопросы, касающиеся совместных мероприятий по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Также в повестке дня стоит вопрос обращения глав государств СНГ к народам стран-участниц и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Также планируется рассмотреть вопросы прекращения действия ряда решений Совета глав государств и сохранения тех, которые декларируют преданность общепризнанным принципам суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и тому подобное.