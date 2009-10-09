БЮТ хочет знать, откуда у судьи деньги на самолеты и телефоны за $30 тыс.

Верховная Рада Украины направила генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО депутатские запросы для выяснения происхождения денег, которые председатель Окружного административного суда Киева Олег БАЧУН тратит на определенные вещи.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент направил депутатский запрос членов фракции БЮТ Владимира ИВАНЕНКО и Константина БОНДАРЕВА относительно изучения обстоятельств происхождения денег, потраченных О.БАЧУНОМ на приобретения двух мобильных телефонов, которые изготовлены из драгоценных металлов, стоимостью свыше 30 тыс. дол. каждый.

Также ВР направила запрос членов фракции БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА и Юрия ТРЫНДЮКА для установления происхождения денег, потраченных О.БАЧУНОМ на оплату частного самолета для перелета на летний отдых на остров Сардиния, в сумме, которая составляет 400 должностных окладов учителя.